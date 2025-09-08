сегодня в 18:09

14 человек погибли в Катманду во время протестов против запрета соцсетей

В непальском Катманду прошли протесты против решения правительства запретить несколько соцсетей. В результате стычек с полицией как минимум 14 митингующих погибли и еще десятки получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в ходе протестов люди прорвали запретную зону возле здания парламента. После этого местным правоохранителям пришлось перейти к активным действиям по разгону демонстрантов.

Bloomberg уточняет, что полицейские применяли против протестующих слезоточивый газ, водометы, а также боевые патроны. В результате погибли как минимум 14 человек, еще десятки пострадали.

Между тем правительство объявило комендантский час в нескольких районах города. Однако протесты не утихают.

Ранее власти Непала приняли решение блокировать несколько онлайн- платформ. В их числе X, YouTube и Facebook*.

Ранее в Турции заблокировали все популярные мессенджеры на фоне протестов оппозиции. Также местная полиция пыталась остановить протестующих, однако митинг перерос в массовые стычки.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.