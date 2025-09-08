В Турции заблокировали все популярные мессенджеры на фоне протестов оппозиции

Жители Турции утверждают, что с полуночи 8 сентября у них перестали работать популярные мессенджеры и другие приложения. Не открываются в том числе Telegram, WhatsApp* и Facebook*. Предполагается, что власти ввели ограничения из-за митингов оппозиции, сообщает Mash.