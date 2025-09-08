В Турции заблокировали все популярные мессенджеры на фоне протестов оппозиции
Фото - © Фотобанк Лори
Жители Турции утверждают, что с полуночи 8 сентября у них перестали работать популярные мессенджеры и другие приложения. Не открываются в том числе Telegram, WhatsApp* и Facebook*. Предполагается, что власти ввели ограничения из-за митингов оппозиции, сообщает Mash.
В Турции прошли митинги оппозиционной партии СНР, которая выступает против политики действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Местная полиция пыталась остановить протестующих, однако митинг перерос в массовые стычки.
Позднее жители страны потеряли возможность пользоваться сразу рядом приложений: Telegram, WhatsApp*, Instagram*, Facebook*, YouTube и Х. Перечисленные мессенджеры, соцсеть и видеохостинг перестали открываться с полуночи.
Предполагается, что работу популярных приложений приостановили из-за митингов.
*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.