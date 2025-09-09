сегодня в 15:30

Супруга бывшего премьера Непала погибла после поджога протестующими их дома

Супруга бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала погибла после поджога резиденции политика во время беспорядков против властей в государстве. Об этом сообщает ТАСС .

До этого РИА Новости писали, что жена Джала Натха Кханала серьезно пострадала после атаки их дома. Женщина находилась внутри. Она получила ожоги и попала в больницу.

До этого президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку из-за массовых беспорядков.

В конце прошлой недели власти страны запретили некоторые крупные соцсети. Они не прошли регистрацию в министерстве связи и информационных технологий.

После этого в Непале начались масштабные протесты молодых людей. В средствах массовой информации их назвали «Революцией поколения Z». Во время стычек с правоохранителями, погибли 22 протестующих. Сотни получили ранения.