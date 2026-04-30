Метеор? : загадочную яркую вспышку заметили в небе над Анапой — видео
Очевидцы зафиксировали яркую вспышку в небе над Анапой
Яркую вспышку заметили в небе над Анапой. Предположительно, речь идет о падении метеорита, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По словам очевидцев, инцидент произошел около 22:30 в районе населенного пункта Пятихатки.
Камера видеонаблюдения зафиксировала яркую вспышку в небе над жилыми домами. Объект с большой скоростью летел к земле.
