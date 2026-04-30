сегодня в 18:23

Очевидцы зафиксировали яркую вспышку в небе над Анапой

Яркую вспышку заметили в небе над Анапой. Предположительно, речь идет о падении метеорита, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» .

По словам очевидцев, инцидент произошел около 22:30 в районе населенного пункта Пятихатки.

Камера видеонаблюдения зафиксировала яркую вспышку в небе над жилыми домами. Объект с большой скоростью летел к земле.

Ранее стало известно, что россияне в мае увидят два полнолуния. Одно из них — так называемая Голубая Луна — станет самым маленьким микролунием в году.

