Мечтавший о новом авто парень-инвалид из Иванова отдал мошенникам 1 млн руб

Украинские мошенники развели россиянина-инвалида с диагнозом ДЦП на 1 млн рублей, пообещав ему пригнать автомобиль из-за границы. Оказалось, что аферисты украли данные реальной компании и действовали от ее лица, сообщает SHOT .

27-летний житель Иванова задумался о покупке нового южнокорейского SsangYong после того, как узнал о повышении утилизационного сбора. Он обратился к компании, которая занимается пригоном авто из-за границы. Там с мужчины запросили 1 млн рублей.

Покупатель не стал сразу переводить деньги. Сначала он проверил документы и убедился, что компания настоящая. Только после этого мужчина заключил сделку. Менеджеры сразу предупредили его о том, что авто может задержаться на таможне из-за общего ажиотажа.

Житель Иванова ждал свою машину несколько месяцев. Однажды он зашел на сайт ФТС, чтобы проверить уведомления, но ничего не обнаружил. В фирме начали кормить его «завтраками». Затем покупатель обратился к гендиректору компании, тот заявил, что не имеет отношения к менеджерам.

Выяснилось, что данные фирмы были украдены украинскими мошенниками. Оставшийся без денег и машины житель Иванова обратился в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.