Мечтал заработать на мемкойне: подорвавший авто ДПС увлекался криптовалютой

Террорист, устроивший взрыв у Савеловского вокзала в столице, увлекался криптовалютой и мечтал заработать на мемкойне. Для реализации своих планов он неоднократно обращался за микрозаймами, сообщает Mash .

22-летний Сергей планировал приобрести монету по низкой цене и затем быстро ее продать после роста курса. Он активно обсуждал свои финансовые операции в тематических интернет-сообществах, где его, вероятно, и заметили вербовщики с Украины.

22 февраля подрывник прибыл в Москву из Петербурга. Он забрал из тайника самодельное взрывное устройство и в ночь на 24 февраля совершил теракт рядом с Савеловским вокзалом. Следователи рассматривают версию, согласно которой Сергей не был осведомлен о содержимом свертка. Украинская разведка использовала его как террориста-смертника.

Ночью 24 февраля к автомобилю Госавтоинспекции подошел неизвестный, а затем случилась детонация взрывного устройства. Один полицейский погиб, еще двое пострадали — они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.