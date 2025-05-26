«Мазут плавает»: в Анапе россияне купаются в загрязненном нефтепродуктами море

В Анапе туристы купаются в море рядом с плавающим мазутом

В Анапе туристы во время купания в Черном море обнаружили рядом с собой плавающие пятна мазута. Кадры с места инцидента публикует Kub Mash .

Один из отдыхающих запечатлел на видео обстановку, которая сложилась на пляже Анапы. В кадре видно, как в море купаются люди. При этом рядом с ними проплывают нефтепродукты.

В кадр попало пятно мазута, около которого плескались туристы. Между тем люди не спешат выбираться из воды, несмотря на загрязненное море.

Мужчина, записавший видео, также пожаловался, что на этом участке нет заградительных бонов. Кроме того, на пляже отсутствуют нефтесборщики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что открытие пляжей в Анапе состоится после мероприятий по их очистке. По ее словам, специалисты круглосуточно мониторят ситуацию на пляжах.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани.