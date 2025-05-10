Попова связала открытие пляжей Анапы с их быстрой и эффективной очисткой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, в текущем сезоне открытие пляжей в Анапе состоится после мероприятий по их очистке, сообщает «Интерфакс» .

«Все зависит от того, как быстро и как эффективно проведут мероприятия по очистке пляжей», — ответила Попова на вопрос, есть ли вероятность того, что пляжи Анапы в текущем сезоне будут открыты.

Она добавила, что в настоящее время специалисты круглосуточно мониторят ситуацию на пляжах.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в 2025 году в Анапе и Темрюке Краснодарского края вряд ли откроется пляжный сезон, так как пляжи не отвечают всем нормам безопасности. Туристам не рекомендуется купаться в море на этих территориях.

В свою очередь зампред Госдумы Ирина Яровая призвала Минпросвещения РФ организовать детский отдых в лагерях Анапы на Черноморском побережье, где имеются проблемы с использованием пляжей, но развита инфраструктура.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани. Возбуждено уголовное дело. В зону ЧС попали все публичные пляжи Анапы. В Темрюкском районе есть места для купания.