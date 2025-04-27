Яровая призвала обеспечить непляжный детский отдых в лагерях Анапы
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Зампред Госдумы Ирина Яровая призвала Минпросвещения организовать детский отдых в лагерях Анапы на Черноморском побережье, где имеются проблемы с использованием пляжей, но развита инфраструктура, сообщает «Интерфакс».
В воскресенье в Петербурге состоялось заседание президиума Совета законодателей.
«Если есть сложности с использованием пляжей, это не означает, что нельзя использовать лагеря, потому что у нас очень много лагерей, которые вообще к морю никак не привязаны», — сказала Яровая.
Она подчеркнула, что при современной инфраструктуре можно организовать качественное и безопасное оздоровление детей. Необходимо провести работу, чтобы региона и родители могли оперативно приобретать такие путевки.
Яровая добавила, что необходимо решать вопрос на федеральном уровне и провести работу с регионами. Следует довести актуальную информацию о качестве и цене отдыха до родителей, которые обязательно воспользуются данным предложением.
Ранее власти Краснодарского края сделали полную карту закрытых для купания территорий. Еще на ней указали места, доступные для отдыха в курортном сезоне. В Анапе в зону ЧС попали все публичные пляжи.