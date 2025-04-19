Власти Краснодарского края показали карту закрытых для купания пляжей

В Краснодарском крае сделали полную карту закрытых для купания территорий, еще на ней указали места, доступные для отдыха в курортном сезоне, сообщает местный оперштаб .

В Анапе в зону ЧС попали все публичные пляжи. В Темрюкском районе есть места для купания.

150 пляжей, закрытых для отдыхающих, входят в береговую линию, выделенную на карте красным. Это 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе.

При этом в Темрюкском районе купаться можно на общей протяженности береговой линии в 130 км. Открыты пляжи ст. Тамань и п. Сенной в Таманском заливе, все побережье Азовского моря и т. д. Безопасные участки отмечены на карте зеленым цветом.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что туристический сезон в Анапе оказался под вопросом из-за разлива мазута, который произошел в декабре 2024 года. Туристы начали массово отказываться от туров на юг России, однако столкнулись с еще одной неприятностью — отели отказываются возвращать деньги, которые были внесены в качестве брони номеров.