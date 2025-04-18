Курортный сезон сорван: пляжи Анапы и Темрюка признали небезопасными

В 2025 году в Анапе и Темрюке Краснодарского края вряд ли откроется пляжный сезон. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пляжи там не отвечают всем нормам безопасности, туристам не рекомендуется купаться в море на этих территориях, сообщает ТАСС .

«141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и для рекреационных целей», — заявила Попова.

При этом туристический сезон в городах все-таки может стартовать, так как к качеству питьевой воды, продуктов питания и воздуха в Анапе и Темрюке у специалистов нет претензий. Эти населенные пункты могут принимать отдыхающих, однако без допуска к пляжной зоне.

Ранее сообщалось, что туристический сезон в Анапе оказался под вопросом из-за разлива мазута, который произошел в декабре 2024 года. Туристы начали массово отказываться от туров на юг России, однако столкнулись с еще одной неприятностью — отели отказываются возвращать деньги, которые были внесены в качестве брони номеров.