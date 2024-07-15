Мать-убийца в Перми после расправы над сыном хотела свести счеты с жизнью

Жительница Перми в ходе допроса заявила, что планировала убить не только 9-летнего сына, но и себя, однако в последний момент подумала о родителях, которые не смогут выплатить ее долги, и изменила решение, сообщает SHOT .

Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына женщина вела личный дневник. Чтобы забыть о случившемся, она решила просто избавиться от последних страниц. Специалисты, проанализировав дневник матери-убийцы, сделали вывод, что у нее была нездоровая психологическая привязанность к ребенку. Жительница Перми постоянно находилась с ним рядом, не водила в школу и запрещала общаться с другими детьми.

По словам женщины, она утопала в долгах, которые появились еще в период жизни с отцом ребенка. В настоящее время ее якобы атаковали коллекторы, а она была не в состоянии выплатить долги в размере около 3 млн рублей, поэтому приняла страшное решение — убить сына и себя. Мать не хотела, чтобы ребенок остался сиротой, поэтому сначала его задушила, а затем нанесла несколько ножевых ранений, чтобы он точно не выжил.

В суд обвиняемую привезли в толстовке с надписью «Тошнит от вашего бреда». Женщина утверждает, что сожалеет о содеянном и просит отправить под домашний арест.