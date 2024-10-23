Мать погибшей в Ташкенте журналистки назвала возможную причину ее смерти

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Мать погибшей в ташкентском отеле журналистки Инессы Паперной назвала предварительную причину ее смерти. Любовь Паперная заявила, что дочь могла умереть из-за отравления газом, сообщает ТАСС .

«Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом», — заявила мать журналистки.

Последний раз она общалась с дочерью перед ее смертью — 19 октября. Любовь рассказала, что Инесса впервые посещала Узбекистан, она ездила туда, чтобы отдохнуть.

Ранее стало известно, что российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник погибли, задохнувшись, предварительно, болотным газом после чистки бассейна в отеле в Узбекистане. Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль».

Позже в гостинице Ташкента нашли новых покойников. Местный житель и россиянин также скончались от отравления неизвестным веществом.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов заявил, что итоги расслежования причин гибели двух россиян в ташкентском отеле появятся примерно через месяц. После завершения судебной экспертизы тела погибших граждан России отправили на родину.