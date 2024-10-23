Стало известно, когда Узбекистан выяснит причину гибели российской журналистки

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Узбекистан узнает причины гибели двух россиян в отеле примерно через месяц

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов заявил, что итоги экспертизы о причинах гибели двух россиян в ташкентском отеле появятся примерно через месяц. Одной из погибших в гостинице оказалась журналистка Инесса Паперная, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с Lenta.ru, сообщает ТАСС .

После завершения судебной экспертизы тела погибших граждан России отправили на Родину. По данным журналистов, в отеле в Ташкенте погибла журналистка Паперная и ее спутник.

Россияне могли умереть из-за отравления газом, который попал в вентиляционную систему после очистки бассейна. Вместе с россиянами также погиб один узбекистанец.

Отравление в отеле столицы Узбекистана произошло 20 октября.