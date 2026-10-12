Новый порядок уплаты НДФЛ с банковских вкладов: что изменится для россиян

НДФЛ с процентов по банковским вкладам планируют удерживать непосредственно при выплате дохода, а не брать позднее по налоговому уведомлению. Эксперты рассказали РИАМО, как изменятся расчеты и сколько денег останется у вкладчиков.

Как выплачивается НДФЛ с банковских вкладов сейчас и что планируют изменить

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Сейчас россиянам не приходится самостоятельно рассчитывать НДФЛ с банковских вкладов. Банки передают сведения о процентных доходах в налоговую, ФНС рассчитывает сумму налога, после чего она указывается в налоговом уведомлении. Заплатить НДФЛ нужно до 1 декабря следующего года.

При этом налог взимается не со всей суммы процентов. Учитывается совокупный процентный доход по соответствующим вкладам и счетам, а налоговая база возникает только после превышения необлагаемого лимита. В 2025 году максимальная ключевая ставка составила 21%, поэтому необлагаемая сумма процентов равна 210 тысячам рублей.

Правительство предлагает изменить сам механизм. По новой схеме НДФЛ будут удерживать при фактической выплате процентов. То есть если банк начислил клиенту проценты, налоговая часть будет перечислена в бюджет сразу, а не останется на счете до следующего года.

Заплатить придется раньше — но не обязательно больше

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По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, изменение порядка удержания не означает автоматического роста налоговой нагрузки. «Само удержание при выплате процентов меняет именно срок уплаты, а размер налога будет зависеть от лимита и применяемой ставки», — объясняет эксперт.

При этом меняется принцип определения необлагаемого лимита: его предлагают рассчитывать исходя из максимальной ключевой ставки предыдущего года. Это может оказаться выгодно вкладчикам, если ставки ЦБ снижаются. Например, если максимальная ключевая ставка прошлого года составляла 20%, а в текущем году — 15%, необлагаемый лимит будет рассчитываться исходя из 20%. При условном процентном доходе в 250 тысяч рублей и ставке НДФЛ в 13% налог составит 6,5 тысячи рублей: облагаемой окажется только сумма свыше 200 тысяч рублей. Если бы лимит рассчитывался исходя из 15%, налог составил бы уже 13 тысяч рублей.

Но при росте ключевой ставки ситуация будет обратной. Поэтому, как отмечает доцент Финансового университета Елена Домбровская, нельзя заранее сказать, что новая система снизит налоги для всех вкладчиков.

Проценты по вкладу уже нельзя будет полностью использовать

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Для граждан изменится не только дата платежа. Кандидат экономических наук, отраслевой эксперт Ольга Горюкова обращает внимание на то, что сейчас между получением процентов и уплатой НДФЛ существует временной промежуток. Вкладчик может получить проценты, а налог заплатить значительно позднее — после получения уведомления ФНС. Если деньги все это время находятся на накопительном счете или другом вкладе, они могут приносить дополнительный доход.

При новой схеме налог удержат раньше. Поэтому клиент сможет повторно разместить уже меньшую сумму. По словам Горюковой, это означает, что россияне будут недополучать часть потенциального дохода от своих сбережений.

Елена Домбровская также отмечает, что исчезнет прежняя отсрочка: удержанные деньги уже нельзя будет использовать для капитализации процентов.

В 2027 году россияне столкнутся с двумя схемами

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Особенно важным станет переходный период. Налог с процентов, полученных в 2026 году, будет уплачиваться по действующему порядку — после получения уведомления ФНС в 2027 году. А проценты, которые гражданин получит уже в 2027 году, планируется облагать по новой схеме — банк будет удерживать НДФЛ при выплате. Таким образом, в 2027 году у одного и того же человека могут одновременно возникнуть налоговые платежи по двум разным механизмам.

Ольга Горюкова обращает внимание, что это может создать для граждан ощущение более высокой налоговой нагрузки, хотя речь идет о доходах за разные годы. «Россияне будут платить в 2027 году налоги сразу с доходов по вкладам за два года», — отмечает эксперт. При этом речь не идет о двойном налоге с одного дохода. Проценты, полученные в 2026 году, относятся к одному налоговому периоду, а выплаченные в 2027-м — к другому.

Станут ли люди забирать деньги из банков

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Новая система может заставить часть вкладчиков внимательнее относиться к депозитам, однако эксперты по-разному оценивают вероятность массового оттока средств.

Ольга Горюкова считает, что изменение может дополнительно стимулировать россиян искать альтернативы банковским вкладам. Тем более что на рынке уже действуют другие факторы — в том числе изменение доходности депозитов.

В свою очередь, Владимир Чернов не ожидает сильного оттока именно из-за нового порядка НДФЛ. По его мнению, на решение граждан гораздо сильнее влияют процентные ставки и инфляция.

Схожую позицию занимает Елена Домбровская. По ее оценке, массового отказа от депозитов не будет: люди в первую очередь смотрят на надежность и доходность банковского продукта. При этом вкладчикам станет важнее считать именно доход после налогов, а не просто выбирать максимальную ставку в рекламном предложении.

Кому новая система может оказаться выгоднее

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Как уже говорилось выше, если ключевая ставка снижается, привязка необлагаемого лимита к максимальному значению предыдущего года способна дать вкладчику преимущество: база для расчета налога окажется выше, чем при использовании текущих ставок. Если ставка растет, эффект будет противоположным.

Кроме того, на итоговый налог влияет размер процентного дохода и применяемая ставка НДФЛ. Поэтому два человека с одинаковыми депозитами могут столкнуться с разными налоговыми результатами, если отличаются их совокупные процентные доходы и другие параметры.

При этом, напоминает ФНС, в расчет берутся процентные доходы по соответствующим счетам и вкладам в российских банках в совокупности, а не каждый вклад изолированно.

Что изменится для обычного вкладчика

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Фактически гражданину станет проще в одном отношении: не придется самостоятельно следить за сроком уплаты той части НДФЛ, которую банк удержит при выплате процентов. Но одновременно исчезнет возможность некоторое время пользоваться всей суммой процентного дохода.

Главное изменение можно свести к трем пунктам:

Налог будут удерживать раньше. Вместо ожидания уведомления ФНС НДФЛ будет удерживаться банком при выплате процентов.

Сумма налога не обязательно вырастет. При снижении ключевой ставки новый порядок расчета лимита может, напротив, уменьшить налог.

Часть процентов перестанет работать на вкладчика до срока уплаты налога. Это особенно важно для тех, кто регулярно капитализирует доход или переводит проценты на другие накопительные инструменты.

Поэтому, как считают эксперты, после изменения правил россиянам придется смотреть не только на ставку по вкладу, но и на то, сколько денег фактически остается после НДФЛ. Именно чистая доходность, а не рекламные проценты, станет главным ориентиром для оценки депозита.