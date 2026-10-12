Незаметные траты могут отнимать 15% доходов

Эксперт по финансовой грамотности Мария Иваткина заявила, что покупки ради бесплатной доставки, забытые подписки и неподходящие тарифы могут съедать не меньше 15% доходов, сообщает Газета.ru .

«Одна из ловушек — минимальная сумма заказа для бесплатной доставки. Если нужный шампунь стоит 500 рублей, а доставка становится бесплатной от 1 тыс. рублей, покупатель может добрать корзину ненужными товарами. Формально он экономит на курьере, но в итоге тратит больше. Похожим образом работают акции на несколько товаров и сопутствующие покупки. Скидка не приносит выгоды, если продукт не нужен или часть покупки придется выбросить после истечения срока годности», — отметила эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Кофе по 233 рубля при 20 покупках в месяц обходится в 4660 рублей, или около 56 тыс. рублей за год. Две поездки на такси в неделю по 1 тыс. рублей стоят 104 тыс. рублей в год. Иваткина советует учитывать пользу таких расходов, например экономию времени.

Смена неподходящего тарифа может сберечь до 500 рублей в месяц, или 6 тыс. рублей в год. Примерно столько же отнимает забытая подписка по 499 рублей в месяц. Эксперт предложила проверить платные уведомления по редко используемым банковским картам, сохранив удобный способ контроля операций.

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