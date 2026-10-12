Поймай и закопай: щучья чума распространяется в водоемах Нижегородской области

Щучья чума распространяется в водоемах Нижегородской области. При этом инфекция не имеет отношения к настоящей чуме, сообщает Ni Mash .

Один из местных рыбаков рассказал, что в выходные поймал двух щук с большими язвами в районе Разнежья. Другой — в Борском районе. Третий выловил рыбу с такими же язвами прямо в Нижнем Новгороде.

Все трое никогда раньше не видели ничего подобного, хотя в 2020 году такая же болезнь уничтожала рыбу в реке Кудьма.

Инфекция не опасна для человека, но быстро распространяется в воде. Если поймали такую рыбу, не выбрасывайте ее обратно в водоем. Лучше закопайте подальше от берега. Кроме того, не стоит есть больную щуку.

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