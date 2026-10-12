Мастер колледжа «Подмосковье» Анна Чаус выиграла чемпионат по сварке

Мастер производственного обучения колледжа «Подмосковье» Анна Чаус победила в номинации «Женщина в сварке» Национального чемпионата «Кубок Weldex 2026». Соревнования проходили с 7 по 9 октября в международном выставочном центре «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Анна Чаус, мастер производственного обучения колледжа «Подмосковье», выиграла в номинации «Женщина в сварке» Национального чемпионата по сварке «Кубок Weldex 2026». Он проходил с 7 по 9 октября в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Участники сначала продемонстрировали теоретические знания, затем — практические сварочные навыки.

Профессиональный путь Анны Чаус начался с желания попробовать выполнить сварочный шов. Через несколько месяцев она поступила на профильное обучение и стала совмещать теорию с интенсивной практикой. В первые месяцы работы ей пришлось привыкать к экипировке и осваивать техническую сторону профессии.

В колледже отметили, что Анна продолжает работать по профессии и передает опыт студентам. В обучении она делает акцент на системном подходе, аккуратности и готовности учиться на каждом этапе работы. По оценке колледжа, ее пример показывает, что определяющими факторами в профессии становятся не возраст и стаж, а вовлеченность, ответственность и стремление к высоким стандартам качества.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.