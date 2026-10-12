США депортировали россиянку после обвинений в авиадебоше

Служба иммиграционного и таможенного контроля США депортировала Кристину Кедышеву, которую обвиняли в нападении и создании помех работе экипажа самолета, сообщает infox.ru .

Федеральный судья Джон Нивисон прекратил уголовное дело против россиянки по инициативе прокуратуры. Судебные документы не раскрывают оснований этого решения. При этом, согласно сообщениям, прокуратура сочла доказательства недостаточными для продолжения преследования.

По словам экспертов, такие решения принимаются в случаях, когда поведение обвиняемого можно объяснить стрессом или другими психологическими факторами, а непосредственная угроза безопасности не была подтверждена.

8 сентября Кедышева летела первым классом рейсом United Airlines из Милана в Ньюарк. По материалам дела, она вела себя агрессивно по отношению к членам экипажа, игнорировала их требования и приблизилась к задней двери самолета.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Бангоре, штат Мэн. Инцидент привел к задержке рейса. Кедышеву задержали и предъявили ей обвинения в создании помех работе экипажа и нападении.

Впоследствии ее депортировали. Женщина получила возможность покинуть территорию США без дополнительных юридических последствий.

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