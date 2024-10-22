Российская журналистка умерла от болотного газа в отеле в Узбекистане

Российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник погибли, задохнувшись болотным газом после чистки бассейна в отеле в Узбекистане, сообщает Baza .

Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». В Узбекистане она собиралась провести свой отпуск. Девушка вместе со своим спутником заселилась в отель «Караман палас».

Вечером 20 октября журналистке пришла посылка. Дозвониться до девушки не смогли. Дверь в номер сотрудникам отеля также никто не открыл, ее пришлось вскрывать.

Внутри помещения обнаружили два тела. Паперная и ее спутник погибли. По предварительной версии, они отравились газом, который попал в вентиляционную систему.

Отмечается, что в ночь с 19 на 20 октября в отеле чистили бассейн. Газ мог подняться по стояку и попасть в номер российской журналистки. Сейчас в отеле идет расследование. Тело Паперной доставят в РФ в течение двух дней.