Трупы двух россиян отправили на самолете из Узбекистана в Россию

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Генпрокуратура Узбекистана: тела умерших в отеле Ташкента россиян отправили в РФ

Трупы двух жителей РФ, скончавшихся ранее в отеле в Ташкенте, на самолете отправили в Россию. В их числе и тело журналистки Инессы Паперной, рассказали РИА Новости в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Тела отправили в Россию 23 октября в 08:00 по московскому времени. Россияне скончались во вторник.

Паперная и мужчина, который приехал на отдых вместе с ней, предположительно, отравились неизвестным веществом. В другом номере отеля также нашли труп узбекистанца.

Из-за инцидента правоохранительные органы страны СНГ открыли уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следственные действия проводятся.

Ранее сообщалось, что Паперная и ее спутник умерли в гостинице «Караман палас».