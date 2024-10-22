Загадочная смерть российской журналистки в Узбекистане дополнилась двумя трупами

В гостинице Ташкента, где от отравления неизвестным веществом умерла российская журналистка Инесса Паперная, нашли новые трупы. Среди покойных — другой гражданин России и узбекистанец, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Местный житель и россиянин так же скончались от отравления неизвестным веществом в ташкентском отеле. В ходе судебно-медицинской экспертизы специалисты должны установить причины смерти всех троих постояльцев гостиницы.

По данным прессы, россиянка Паперная ушла из жизни в отеле «Караман палас». Второй россиянин, скончавшийся в этой же гостинице, был спутником российской журналистки.

Предварительно, Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна. Опасные пары могли попасть в вентиляционную систему и уже оттуда - в номер российской туристки.

Тело журналистки планируется доставить в Москву в течение ближайших дней.