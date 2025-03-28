Мать и двое детей из Выборга погибли при крушении батискафа в Египте

В батискафе «Синдбад», который затонул в Хургаде, в том числе находилась многодетная семья из Выборга. Мать и двое детей погибли, сообщает администрация Выборгского муниципального района в Telegram-канале .

В числе пассажиров экскурсионного судна, которое пошло ко дну, была семья Гордеевых. Мать и двое детей не смогли выбраться, они погибли.

Отец, а также один из сыновей были доставлены в больницу.

Администрация Выборгского района выразила соболезнования в связи с гибелью женщины и детей. Она пообещала предоставить пострадавшим необходимую помощь.

Сейчас администрация ищет родственников семьи. Они могут обратиться по номеру +7 921 977-73-91.

Батискаф «Синдбад» затонул у берегов Хургады 27 марта. В результате погибли шесть туристов из России.

Также известно, что судно начало погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за неправильных действий команды.