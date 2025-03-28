Батискаф с 6-ю погибшими россиянами в Египте начал погружаться раньше времени

Батискаф «Синдбад», на котором умерли шестеро путешественников из России, начал погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места. Об этом сообщает SHOT .

Билеты на батискаф стоили семь тыс. рублей с человека. После того, как большая часть путешественников села внутрь подлодки, несколько людей еще остались на палубе.

Тогда батискаф начал опускаться под воду. За несколько секунд подлодка погрузилась на глубину, и люди, стоявшие на палубе, оказались в воде. Затем им удалось выбраться на пирс и выжить.

Этих людей допросила полиция. По предварительным данным, инцидент мог случиться из-за неправильных действий команды. Они слишком рано начали опускаться в воду, в результате чего она хлынула внутрь подлодки. По иной версии у батискафа были технические проблемы.

27 марта в Хургаде, Египте, произошло крушение экскурсионного батискафа. Умерли шесть россиян. В больницы доставили 29 пострадавших. Помимо россиян, в подлодке были норвежцы, шведы, жители Индии, а также пятеро египтян.