Массовое отравление детей произошло в школе Зеленограда

сегодня в 12:37

Массовое отравление произошло в школе Зеленограда. На данный момент известно о 12-ти пострадавших детях, сообщает РЕН ТВ .

Официальных комментариев пока не поступало. Подробности уточняются.

«Отравились 12 школьников в возрасте 10–13 лет», — сообщил источник издания.

Ранее прокуратура Стерлитамака начала проверку после отравления парами хлора посетителей банного комплекса в городе. Пострадали четверо взрослых и девять детей.

До этого неудачный эксперимент произошел на уроке химии в Москве. Семеро школьников поступили в больницу с признаками отравления диоксидом азота.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.