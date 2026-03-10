Массовое отравление детей произошло в школе Зеленограда
РЕН ТВ: 12 детей отравились в школе Зеленограда
Массовое отравление произошло в школе Зеленограда. На данный момент известно о 12-ти пострадавших детях, сообщает РЕН ТВ.
Официальных комментариев пока не поступало. Подробности уточняются.
«Отравились 12 школьников в возрасте 10–13 лет», — сообщил источник издания.
Ранее прокуратура Стерлитамака начала проверку после отравления парами хлора посетителей банного комплекса в городе. Пострадали четверо взрослых и девять детей.
До этого неудачный эксперимент произошел на уроке химии в Москве. Семеро школьников поступили в больницу с признаками отравления диоксидом азота.
