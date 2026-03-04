Эксперимент не удался: дети отравились на уроке химии в Москве
Школьники в Москве госпитализированы после урока химии
Фото - © Медиасток.рф
Семеро школьников попали в больницу после урока химии в московской школе, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в школе им. Колмогорова при МГУ на Кременчугской улице. По предварительным данным, у пострадавших признаки отравления диоксидом азота.
Детей доставили в больницу. Об их состоянии на данный момент ничего не неизвестно.
Причины происшествия устанавливаются.
Диоксид азота — токсичный газ бурого цвета. Он раздражает дыхательные пути и при высоких концентрациях вызывает респираторные заболевания.
Ранее четыре трупа были найдены в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
