Эксперимент не удался: дети отравились на уроке химии в Москве

сегодня в 20:15

Школьники в Москве госпитализированы после урока химии

Семеро школьников попали в больницу после урока химии в московской школе, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в школе им. Колмогорова при МГУ на Кременчугской улице. По предварительным данным, у пострадавших признаки отравления диоксидом азота.

Детей доставили в больницу. Об их состоянии на данный момент ничего не неизвестно.

Причины происшествия устанавливаются.

Диоксид азота — токсичный газ бурого цвета. Он раздражает дыхательные пути и при высоких концентрациях вызывает респираторные заболевания.

Ранее четыре трупа были найдены в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.