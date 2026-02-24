сегодня в 17:54

Четыре человека погибли из-за отравления угарным газом в Курске

Четыре трупа найдены в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Погибшие — трое мужчин и одна женщина. Хинштейн выразил соболезнования семьям жертв.

«Самые искренние соболезнования родным: это ужасная трагедия», — написал Хинштейн.

Он пообещал, что власти региона окажут необходимую помощь родным погибших.

Также в результате трагедии пострадала одна женщина. Она находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

На месте происшествия идет работа оперативных служб. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее пять человек отравились угарным газом при пожаре в Вологодской области. Тела погибших были найдены в гараже.

