Четыре человека погибли из-за отравления угарным газом в Курске
Четыре трупа найдены в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Погибшие — трое мужчин и одна женщина. Хинштейн выразил соболезнования семьям жертв.
«Самые искренние соболезнования родным: это ужасная трагедия», — написал Хинштейн.
Он пообещал, что власти региона окажут необходимую помощь родным погибших.
Также в результате трагедии пострадала одна женщина. Она находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
На месте происшествия идет работа оперативных служб. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее пять человек отравились угарным газом при пожаре в Вологодской области. Тела погибших были найдены в гараже.
