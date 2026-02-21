5 человек отравились угарным газом при пожаре в Вологодской области

В Бабаеве Вологодской области погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он уточнил, что тела погибших найдены в гараже. Предварительно, они отравились угарным газом, так как там был пожар.

По словам губернатора, на месте трагедии работают оперативные службы. Детали инцидента устанавливаются.

Филимонов выразил соболезнования родственникам. Также он отметил, что власти области окажут всю необходимую помощь и меры поддержки за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

