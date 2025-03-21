Массовое ДТП: машины на Киевском шоссе «встали» из-за крупной аварии

сегодня в 10:45

На Киевском шоссе в Москве образовалась пробка на километры из-за массового ДТП

На Киевском шоссе в Москве произошла авария с участием трех машин. В результате автостолкновения движение в сторону центра города осложнено на 2 км, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Массовое ДТП случилось на 20-м километре Киевского шоссе. На месте происшествия работают оперативные службы.

Сейчас движение сторону центра Москвы по Киевскому шоссе осуществляется только по трем полосам из шести. Власти советовали автомобилистам выбирать пути объезда зоны ДТП.

Причины аварии и сведения о наличии пострадавших выясняются.

Тем временем очевидцы сняли на видео, как «КамАЗ» загорелся около торгового центра «Коламбус» на Варшавском шоссе.