Огненное видео: «КамАЗ» охватил сильный пожар прямо у ТЦ в Москве
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Грузовик «КамАЗ» загорелся около московского торгового центра «Коламбус». В Сети появились кадры горящего большегруза, который готовятся тушить спасатели, сообщает «МК: срочные новости».
Очевидцы запечатлели на видео, как грузовик сгорает около ТЦ на Варшавском шоссе. Рядом с машиной стоит мужчина и спасатели, которые готовятся ликвидировать возгорание.
Информации о причинах пожара пока неизвестны. Сведений о наличии пострадавших не поступало.
«Осторожно, Москва» добавляет, что «КамАЗ» загорелся в районе Чертаново недалеко от станции метро «Пражская». По данным издания, дым от пожара видно из разных частей города. Движение в районе места ЧП затруднено.
Ранее подмосковные спасатели освободили водителя иномарки Nissan, который застрял в машине после столкновения с грузовиком «КамАЗ» в Балашихе.