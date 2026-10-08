Центр имени Лорха в Люберцах передал бойцам СВО 10 тонн картофеля

Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха передал 10 тонн картофеля участникам специальной военной операции. Гуманитарный груз уже отправлен по назначению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха в Люберцах, который занимается научной работой в сфере картофелеводства, передал 10 тонн картофеля для участников специальной военной операции.

Погрузку и транспортировку организовало управление по работе с ветеранами СВО администрации городского округа Люберцы совместно с центром поддержки участников СВО и их семей и командой волонтеров «Братские сердца».

«Это не просто продукты — это забота и поддержка защитников, которые выполняют сложные задачи вдали от дома. Свежий картофель — основа сытного питания. Благодарим ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха за отзывчивость и вклад в общее дело», — отметили в управлении по работе с ветеранами СВО.

Гуманитарный груз уже отправлен по назначению для поддержки участников СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.