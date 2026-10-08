Школьникам в Королеве показали работу водозаборного узла и диспетчерской

Учащиеся школы № 4 посетили водозаборный узел № 5 АО «Водоканал» и диспетчерский пункт организаций «Водоканал» и «Теплосеть». Экскурсию организовали в рамках проекта министерства ЖКХ Московской области.

Для большинства школьников поездка стала новым опытом. На водозаборном узле им объяснили, как вода поступает на объект, проходит обработку и направляется в городскую сеть. Специалисты показали оборудование и рассказали о постоянном обслуживании и методах контроля, которые помогают системе работать без перебоев.

В диспетчерском пункте дети узнали, как обрабатывают заявки жителей и Единой диспетчерской службы — от поступления сигнала до передачи ответственным службам. Им также показали, как начальники подразделений получают обращения на планшеты.

Эта часть экскурсии вызвала большой интерес: многие ребята впервые задумались, что звонок о протечке или отсутствии горячей воды запускает работу диспетчеров, руководителей подразделений и аварийных бригад.

«Коммунальная инфраструктура работает незаметно для жителей, и о ней обычно вспоминают, только когда что-то идет не так. Нам важно, чтобы подрастающее поколение понимало, как устроен город, в котором оно живет. Возможно, кто-то из сегодняшних гостей через несколько лет придет работать в отрасль», — отметил заместитель генерального директора АО «Водоканал» Михаил Дятлов.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.