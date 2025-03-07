Спасатели Подмосковья освободили водителя, попавшего в ДТП в Балашихе

В четверг, 6 марта, работники 201-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас», деблокировали водителя легкового автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба управления.

Старший смены Владимир Петров проинформировал, что на 29-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» автомобиль Nissan врезался в машину КамАЗ. В результате аварии 30-летний водитель легковушки оказался зажатым в поврежденной кабине транспортного средства.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования провели деблокировку пострадавшего. Мужчина получил множество травм различной степени тяжести и находился в тяжелом, бессознательном состоянии. Спасатели осторожно извлекли водителя Nissan, аккуратно положили его на жесткие носилки и передали врачам бригады скорой помощи, которые госпитализировали его в центральную районную больницу города Балашиха. Водитель КамАЗа не пострадал», — рассказал Владимир Петров.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.