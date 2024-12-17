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Mash: в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ

В результате взрыва, произошедшего около дома на Рязанском проспекте в столице, погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, сообщает Mash .

Кириллов проводил брифинги Минобороны в прошлом году. На них военный рассказывал о готовящихся терактах в стране.

Во время взрыва генерал-лейтенант РХБЗ вместе с помощником выходили из подъезда. ЧП произошло в районе 6 часов утра.

Официального подтверждение личности погибших не было.

Утром во вторник взрыв прогремел по адресу: Москва, Рязанский проспект, 2/1. Предварительно, погибли военный и его помощник.

Самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно, могло быть примотано к ручке электросамоката. По факту взрыва возбудили уголовное дело. На месте работают следователи и сотрудники прокуратуры.