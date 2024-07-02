Mash: три человека утонули в Москве за день

2 июля в первую половину дня три человека утонули в Москве, еще один мужчина пропал, отправившись купаться, сообщает Mash .

Тело первого погибшего обнаружили под Кожуховским мостом. Родные отмечали, что мужчина ушел купаться утром и не вернулся.

Другого утопленника нашли отдыхающие на берегу реки в парке «Серебряный бор». Третий мужчина купался вместе с друзьями в Пенягинском пруду в Митино. Он захлебнулся водой и не выплыл из водоема.

Также в парке «Удальцовские пруды» мужчина ушел плавать и не возвращался три часа. Его вещи нашли на берегу родственники, они вызвали полицию. Сейчас мужчину ищут спасатели.

Погибнуть мог еще один человек, который в состоянии алкогольного опьянения нырнул в Москву-реку с набережной Тараса Шевченко. Спасателей оперативно вызвали прохожие, заметившие происходящее. Неадеквата удалось вытащить.

Ранее стало известно, что 2 июля признали самым жарким летним днем в 2024 году. Температура поднялись до плюс 31,9 градуса, повторив рекорд 134-летней давности.