Mash: телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали в Москве

У 88-летнего ученого-зоолога развился деформирующий гонартроз коленных суставов 3-й степени. Николай Николаевич мучается от сильных болей и хромоты. Одно колено почти не разгибается, из-за этого Дроздов ходит с тростью.

Лечение физиотерапией и таблетками дало лишь временный результат. В настоящее время все недуги к журналисту вернулись. В ходе операции врачи заменят Дроздову суставы в коленях на искусственные.

Ранее российскому кинорежиссеру Александру Митте экстренно потребовалась медицинская помощь. Он потерял сознание у себя дома в Москве, однако от госпитализации 92-летний народный артист России отказался.