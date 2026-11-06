В Пересвете продолжают капремонт детской школы искусств № 4

Капитальный ремонт детской школы искусств № 4 в Пересвете Сергиево-Посадского округа выполнен более чем на 70%. Работы планируют завершить в начале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Пересвете Сергиево-Посадского округа на Первомайской улице продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 4. Готовность объекта превышает 70%. Завершение работ намечено на начало 2027 года.

Кровельные работы выполнены на 95%, фасадные — на 94%. В здании ведут внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. Благоустройство прилегающей территории вышло на финальный этап.

Капремонт двухэтажного здания площадью 794,4 кв. м включает обновление кровли и фасада, отделку помещений, замену инженерных сетей и закупку нового оборудования. Работы финансируют из бюджета по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Школа основана 58 лет назад. За это время образование в ней получили более 1500 детей.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.