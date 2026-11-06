Вихрь воздуха затянул женщину под электричку в Ленобласти

В Ленинградской области под колеса электрички попала 47-летняя местная жительница. Женщина стояла слишком близко к путям на станции Бабино-2, когда мимо проходил поезд, сообщает «Фонтанка» .

По предварительным данным, женщину затянуло под состав вихревыми потоками воздуха. Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Пострадавшую с травмами госпитализировали. В тот же день похожее ЧП произошло на станции Славянка в Колпинском районе: там под поезд попал 55-летний мужчина, переходивший пути в темноте. Он не заметил приближающийся состав и погиб.

По обоим случаям транспортная полиция проводит проверки — им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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