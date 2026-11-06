В Красногорске провели рейд по соблюдению миграционного законодательства

Сотрудники полиции проверили места проживания граждан на строительном объекте в Красногорске и выявили нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Рейд провели сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке ОМОН «Русич» ГУ Росгвардии по Московской области и содействии народных дружинников. Они проверили места проживания граждан на территории строительного объекта.

В отдел полиции доставили 35 иностранных граждан, нарушивших правила въезда и режима пребывания в России. Их выдворят за пределы страны по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Еще 16 человек доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Подобные проверки проводят в рамках системной работы по обеспечению правопорядка в регионе. Они помогают выявлять нарушения законодательства и своевременно принимать необходимые меры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.