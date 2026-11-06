«Она колдунья, свечи жжет»: боец СВО обвинил медсестру в обмане на крупную сумму

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга Свердловской области Константин обвинил в финансовом обмане медсестру военного госпиталя. Ради нее мужчина развелся с законной супругой и вложил сотни тысяч рублей в обустройство чужой жилплощади, сообщает e1.ru .

Мужчина подписал контракт в 2022 году, оставив работу охранника в уральской столице и отправившись на передовую добровольцем. Дома бойца ждала законная жена, с которой у них не было общих детей, кроме домашнего кота.

За время службы екатеринбуржец получил пять ранений, последнее из которых — тяжелое повреждение руки — привело его на лечение в военный госпиталь города Юрга Кемеровской области. В медицинском учреждении военнослужащий познакомился с местной медсестрой.

По словам бойца, между ними завязался бурный роман, а новая пассия начала настаивать на его уходе из семьи. Мужчина оформил официальный развод, что стало тяжелым ударом для его супруги.

После завершения военно-врачебной комиссии рядового признали негодным к дальнейшему прохождению службы. Оформив инвалидность, ветеран переехал в Юргу к возлюбленной, воспитывающей троих детей, и поселился в ее неухоженной трехкомнатной квартире.

Будучи травмированным, мужчина фактически одной рукой провел масштабный ремонт. Он полностью обновил жилые комнаты и коридор, заменил межкомнатные двери, закупил мебель и бытовую технику, оставив недоделанными только кухню и санузел.

На обустройство жилья ушло около 700 тыс. рублей из средств, полученных военнослужащим в качестве единовременной компенсации за боевое ранение.

Семейная идиллия разрушилась, как только строительные работы подошли к финалу. Константин признался, что быт целиком лег на его плечи, дети устраивали беспорядок, а частые ссоры закончились тем, что хозяйка просто выставила мужчину за порог.

Женщина заблокировала бывшего партнера во всех соцсетях и мессенджерах, а при попытке личного визита вызвала наряд полиции, заявив об угрозах. В объяснении правоохранителям екатеринбуржец указал, что спутница действовала недобросовестно и не вносила соразмерных денег в преображение помещений. Через мессенджер он потребовал вернуть вложенные сбережения.

Кроме того, мужчина убежден, что попал под воздействие «мистических чар».

«Ситуация такая, что она колдунья, постоянно свечи жжет, мы с ней на кладбище ходили. Короче, заколдовала меня», — рассказал Константин.

Сейчас бывший боец собирает товарные чеки на стройматериалы и готовится подать заявление в правоохранительные органы, однако юристы оценивают шансы на возврат средств крайне скептически. Екатеринбургский юрист Екатерина Малиновская подчеркнула, что при отсутствии письменных договоренностей о компенсации расходов хозяйка недвижимости имеет полное право назвать ремонт добровольным подарком. Сама медсестра ситуацию публично пока не прокомментировала.

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