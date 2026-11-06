Сын умершей жительницы Люберец грозится выкинуть ее кошек на улицу

Волонтеры и неравнодушные жители Московского региона развернули экстренную кампанию по спасению домашних животных, оставшихся в аварийном жилье после смерти хозяйки. Об этом сообщает в социальных сетях местная жительница Рая.

Она обратилась к неравнодушным людям из столицы, Лыткарина и Люберец в Московской области. По словам автора публикации, пожилая владелица квартиры вела асоциальный образ жизни. Минувшим летом в ее жилье произошел крупный пожар, в котором чудом уцелели все обитатели.

В квартире ютились около пяти кошек и собака с парализованными задними лапами. Накануне женщину экстренно госпитализировали в больницу, где она скончалась. После этого ее сын поставил ультиматум, потребовав у соседей забрать всех животных до конца дня под угрозой их немедленного выставления за порог.

На обнародованных снимках запечатлена обстановка полной разрухи и антисанитарии в полусгоревшем помещении: ободранные закопченные стены, клочья утеплителя на входной двери, грязь и горы бытового хлама на полу. На ветхой тахте возле оконного проема и в заваленном пустыми бутылками коридоре жмутся испуганные коты разного окраса — пушистый рыжий, угольно-черный и серые полосатые.

Активистка бьет тревогу из-за отсутствия откликов и временного помещения, призывая жителей Москвы и области взять питомцев хотя бы поодиночке. На улице истощенные кошки и собака-инвалид, по мнению автора публикации, обречены на гибель.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.