Две 12-летние школьницы ушли из дома и пропали в Красноярске

Сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда развернули масштабные поиски двух 12-летних девочек, бесследно исчезнувших в Красноярске. Об этом сообщает сообщество «Что случилось? Красноярск» в соцсетях.

По информации поисковой организации, школьницы покинули жилье на улице Глинки днем 5 ноября с разницей в два часа — около 13:00 и 15:00 соответственно. С тех пор они перестали выходить на связь с близкими.

Обе пропавшие одного возраста и одинакового роста — около 150 сантиметров. Первая девочка среднего телосложения с черными волосами. В момент ухода на ней были надета черная куртка, светло-серые штаны и черные кроссовки.

Вторая школьница плотного телосложения, у нее коричневые волосы и голубые глаза. Она была одета в черную куртку-пуховик, светло-серые штаны и аналогичную черную обувь.

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