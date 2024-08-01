Mash: число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле увеличилось до 7

Предварительно установлено, что в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле взорвался бытовой газ, после чего произошло обрушение строения, число пострадавших достигло 7 человек, сообщает Mash .

Спасатели эвакуировали 24 человек из 6 подъездов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Для местных жителей уже организовали два пункта временного размещения. Они находятся в гостиницах.

Ранее сообщалось, что один из мальчиков сумел дозвониться до матери из-под завалов. Он сообщил женщине, что не может шевелить ногой — она застряла.