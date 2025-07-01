Бульдозер раздавил туристку на пляже в Италии

Женщина собирала ракушки, когда 54-летний водитель бульдозера Лерри Гноли, двигаясь задним ходом, задавил её. По словам бывшего мужа погибшей, тело было настолько изуродовано, что спасатель, ставший свидетелем происшествия, получил психологическую травму и был госпитализирован.

Как выяснило следствие, у бульдозера не работали сигнальные огни и звуковое оповещение, а сам Гноли находился в состоянии наркотического опьянения. Более того, в 2023 году ему уже запретили управлять транспортными средствами.

Теперь мужчине грозит обвинение в непредумышленном убийстве и нарушении трудового законодательства. Полиция продолжает расследование, а родственники погибшей требуют справедливости.