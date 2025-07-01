Ученые пытаются разгадать тайну необычной морской находки близ реки Ойра

В районе реки Ойра в Магаданской области рыбаки обнаружили нечто необычное — странный объект, выброшенный на берег. По их словам, находка выглядит как «человеческий мозг, покрытый трещинами», сообщает Telegram-канал Shot .

Первоначально местные жители предположили, что это высохшая икра, но быстро отказались от этой версии — размеры объекта слишком велики для подобного объяснения.

Специалисты пока не могут дать точного ответа, что это за существо или образование. Среди версий — губка, литопс, коралл, асцидия или даже минеральная конкреция. Специалисты гидробиологии уверяют, что ранее подобные объекты науке неизвестны и вызывают серьезные сомнения относительно природы происхождения найденного предмета.

Пока нет результатов экспертизы, но загадка магаданской «находки» остается нераскрытой.