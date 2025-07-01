Жительница Нижнего Новгорода открыла безглютеновое кафе после болезни дочери

Жительница Нижнего Новгорода Екатерина Викаренко открыла безглютеновое кафе после того, как у ее дочери выявили аллергию на глютен. Заведение стало одним из немногих в России, где безопасно могут питаться люди с целиакией, сообщает pravda-nn.ru .

В Нижнем Новгороде появилось необычное кафе, где не подают блюда, содержащие глютен. Его основатель Екатерина Викаренко рассказала, что идея открыть заведение возникла после того, как у ее дочери диагностировали аллергию на глютен. Женщина столкнулась с трудностями в поиске подходящей еды для ребенка и решила создать место, где люди с подобными проблемами смогут безопасно питаться.

Екатерина переехала в Нижний Новгород из Мурманска вместе с семьей. После того как у дочери появились серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, врачи выявили непереносимость глютена. По словам Викаренко, найти подходящие продукты оказалось сложно, поскольку глютен содержится во многих популярных продуктах, включая хлеб, макароны, соусы и даже картофель фри. Женщина начала готовить для дочери самостоятельно и вскоре решила открыть кафе для таких же семей.

В России заведения, где можно безопасно поесть людям с целиакией, встречаются крайне редко. Екатерина отметила, что ее кафе сертифицировано и персонал прошел специальное обучение. Кафе уже привлекает гостей из других городов, а для тех, кто не может приехать, Екатерина делится рецептами и отправляет блюда длительного хранения.

Викаренко подчеркнула, что ее бизнес — это личная история, и она хорошо понимает потребности людей с непереносимостью глютена. В планах предпринимательницы — открытие новых кафе в других районах города и расширение ассортимента выпечки для продажи через другие заведения.