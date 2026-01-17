Маньяк-аниматор с Гоа мог попробовать новый вид наркотика

Маньяк-аниматор, который убил несколько женщин на Гоа в состоянии наркотического опьянения, не скрывал улики, также, возможно, мужчина стал убивать, попробовав новый вид наркотика, сообщает SHOT .

Первой жертвой стала 37-летняя Елена В. Женщина прилетела на Гоа по студенческой визе 10 декабря и жида на съемной квартире в Морджиме. Она проводила там мастер-классы по фейс-арту, работала с командой, делающей световые и файер-шоу. В прошлую среду к ней приехал аниматор, которому художница нарисовала на лице узор. Через некоторое время он поскандалил с женщиной, избил ее, много раз ударил ножом и перерезал горло.

Затем маньяк добрался до Араболя, который располагается в 8,7 км от Морджима. В это деревне убийца расправился с 37-летней Еленой К., затем надел ее одежду, спустился в кафе, посидел на шезлонге на пляже. Неадеквата задержали около тела девушки.

Гражданский муж Елены К. рассказал, что она последние 7 лет постоянно ездила на отдых на Гоа, где и познакомилась с убийцей. Женщина увлекалась йогой и духовными практиками. По ее словам, что мужчина часто проводил время с ней и ее друзьями. Также она называла убийцу безобидным.

Сейчас отец россиянки готовит документы, чтобы ее тело кремировали, а прах перевезли в РФ.

Как отметили живущие на Гоа россияне, полиция подтвердила убийство неадекватом еще одной девушки — местной жительницы. Ее, предварительно, маньяк зарезал в ее доме. Жертва познакомилась с убийцей в 2025 году. Они вместе отмечали день рождения девушки в декабре, а потом Рождество. Она писала, что рада дружить с удивительной русской общиной, где все поддерживают друг друга.

Сейчас убийца под арестом. Местные жители утверждают, что мужчина мог попробовать новый вид наркотика.

