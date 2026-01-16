Лег рядом в леопардовых лосинах: подробности зверского убийства россиянки на Гоа

Убийца россиянки на Гоа лег рядом с телом в леопардовых лосинах

После того, как россиянин зарезал возлюбленную на Гоа, он лег возле ее тела, надев на себя леопардовые лосины, сообщает SHOT .

Вечером 15 января Алексей Л. сильно перебрал с запрещенными веществами. Мужчина пришел в квартиру своей подруги — 37-летней россиянки, которая находилась в городе Арамболь на севере Гоа. Он увидел, как женщина пишет сообщения гражданскому мужу, живущему в Крыму, и устроил сцену ревности. Они были знакомы больше года.

В ходе ссоры неадекват в ярости набросился на Елену, несколько раз ударил ее ножом. После чего злоумышленник связал истекающую кровью жертву и положил в ванную, где перерезал ей горло.

Сразу после убийства мужчина спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся и лег рядом с трупом.

