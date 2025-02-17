Мама отходила за подгузником: под Петербургом младенец умер при падении с дивана
Трехмесячный малыш умер со сломанным виском из-за падения с дивана в Ленобласти
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В городе Гатчина Ленинградской области скончался младенец, которого госпитализировали из-за падения с дивана. Предварительно, малыш сломал висок, получил ушиб мозга тяжелой степени и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Фонтанка».
Младенца увозили в Гатчинскую больницу. Доктора боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.
По данным полицейских, ребенок упал, когда мама переодевала его и отошла за подгузником. Малыш остался один на диване и рухнул на пол, получив сильные травмы. Заметив это, родительница вызвала скорую помощь.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Хабаровском крае несовершеннолетний погиб от падения в канализационный колодец.