Ребенок упал в канализационный колодец в Хабаровске и умер

Ребенок провалился в канализационный колодец, расположенный в Индустриальном районе Хабаровска. Несовершеннолетний погиб, сообщает Следком по Хабаровскому краю.

После трагедии, случившейся в воскресенье, было заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Правоохранители осмотрели место ЧП. Сейчас ведется допрос свидетелей. Кроме того, идет подготовка материалов для назначения экспертиз.

Ранее стало известно, что житель Калининградской области избивал ремнем и палкой свою дочь, а также срезал ей ногтевые пластины.